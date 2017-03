Asta e marele vis al lui Stanciu. Unde vrea sa joace dupa despartirea de Anderlecht

Nicusor Stanciu e cel mai scump jucator plecat vreodata din Liga 1.

Mijlocasul s-a acomodat cu viata din Belgia, dar o vede pe Anderlecht doar ca pe un pas intermediat in cariera. Stanciu isi doreste sa joace in Spania si viseaza sa fie antrenat de Ancelotti.

"Visul meu e sa ajung in Primera Division. Stiu ca e foarte greu sa ajung la Barcelona, Real sau Atletico, sunt realist, dar am convingerea ca m-as adapta bine la o echipa de locurile 4-10 din Spania. Dintre Mourinho, Klopp, Guardiola, Simeone si Ancelotti, l-as alege pe ultimul. Mi se pare ca are un stil aparte de a lucra cu jucatorii, iar ca experienta e formidabil. Am vazut ca a ajuns la 1000 de meciuri ca antrenor. Imi placea inca de la Milan, dar dupa ce a castigat Liga cu Real m-a cucerit definitiv", a spus Stanciu in Gazeta Sporturilor.