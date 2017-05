Anunt de ULTIMA ORA despre situatia lui Florin Andone! Ce spune impresarul sau despre plecarea la Lazio

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Agentul lui Florin Andone a vorbit despre situatia golgheterului celor de la Deportivo La Coruna, dorit de mai multe echipe dupa cele 10 goluri reusite in acest sezon

”Exista interes pentru Florin, dar pana in acest moment nu avem nicio oferta concreta. El este foarte fericit la Depor si isi doreste sa ramana aici. Nu este nimic adevarat in ceea ce priveste Lazio sau Espanyol. Nu ne-au facut nicio oferta, nici noua, nici la club. Din punctul meu de vedere sunt speculatii de presa. in vara am negociat cu Galatasaray, asta inainte sa semneze cu Depor, dar acum nu avem nimic oficial de la ei.



Suta la suta va ramane la Deportivo. A gasit aici afectiune din partea publicului si a clubului. Pentru el este un club extraordinar. Oamenii din club sunt multumiti de el. Este important pentru echipa si a gasit si o atmosfera extraordinara in vestiar. Exact cum ii place. Este multumit de tot, chiar si de oras” a spus agentul jucatorului pentru Riazor.org.