Andone, aproape de un transfer bomba in Serie A! Lazio il vrea in atac alaturi de Immobile

Florin Andone poate ajunge in Italia.

Florin Andone are 8 goluri in acest sezon in Spania, fiind golgheterul echipei si intre cei mai buni marcatori din La Liga. Romanul are acelasi numar de goluri cu Benzema si peste Neymar, fiind la doar o reusita de a intra in top 10 cei mai buni marcatori din Spania.

Andone a atras atentia mai multor cluburi ce vor sa il transfere pe roman de la Deportivo, echipa aflata in lupta pentru retrogradare in Spania.

Lazio pare sa aiba intentii din ce in ce mai serioase cu Andone, noteaza Corriere dello Sport. Italienii vor sa ii gasesca un partener in atac lui Immobile, cel care e si varful nationalei Italiei, asa ca au pus ochii pe patru atacantu.

Pe langa Andone, pe lista mai sunt Simeone Jr, fiul antrenorului de la Atletico Madrid, insa jucatorul lui River este destul de scump. Pe langa cei doi, Lazio ii mai urmareste pe Alario de la Genoa si Ramselaar de la PSV.