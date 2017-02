Protestele continua! Maratonistul Andrei Rosu si-a mutat biroul in Piata Victoriei. VIDEO

Pentru a 3-a zi la rand, oamenii s-au strans in Piata Victoriei. Romanii ies in strada in toata tara. Aseara au fost peste 300 de mii. Printre ei si oameni din sport.

In seara in care s-a dat ordonanta, Andreea Raducan a rabufnit - "mi-e rusine". Un alt campion si-a mutat biroul in fata Guvernului - munceste si protesteaza in acelasi timp.

"Statul acasa e primul pas spre dictatura" - e mesajul lui Andrei, campionul care a traversat inot Canalul Manecii. E prima data cand iese in strada. El si-a mutat biroul in Piata Victoriei.

"O vad ca un parteneriat cu ceilalti romani care vin aici. Premiul cel mare ar fi pentru copiii nostri. Tineretea ne-a fost deja furata, dar pentru ei, marele premiu, ar fi sa traiasca intr-o tara civilizata", spune Andrei Rosu.

In Piata a iesit si Andreea Raducan. E revoltata.

"Nu stiu daca oamenii care ne conduc inteleg ce inseamna sa fii demn. La competitiile la care am fost, in strainatate, mi-am castigat respectul prin performanta. Poate ar fi fost mai simplu ca merg sa antrenez in Abu Dhabi sau in alta tara, pe mai multi bani sau in conditii civilizate dar m-am incapatanat sa raman aici"

Si Becali si-a anuntat prezenta in Piata. N-a mai fost din 2005, cand a sarbatorit titlul cu Radoi si Dorinel, sus pe masina, la Universitate.

"Nici la revolutie n-am fost. dar acuma ma duc! Normal ca ma duc, ma imbrac si ma duc acum si eu! Eu ma duc pentru bani!?"

In Turcia, stelistii au aflat despre incidentele de la Bucuresti.

"Imi pare rau ca s-a ajuns atat de departe", comenteaza Denis Alibec.

La Craiova au fost 5000 de oameni in strada. Mititelu a fluturat steagul Romaniei Popa de la Timisoara a iesit in strada acasa, la Arad.