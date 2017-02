PELUZA "EI SUNT ZERO". Imaginile revoltatoare ale haosului provocat de ultrasi in Piata Victoriei. FOTO

Ce n-au facut 130.000 de oameni in 13 ore de protest pasnic au reusit ultrasii peluzei "Ei Sunt ZERO!".

Peste 60 de persoane au fost conduse la audieri, dupa incidentele violente de la protestul care a avut loc miercuri seara in Piata Victoriei, au anuntat oficiali ai Politiei Capitalei.

Potrivit sursei citate, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, se efectueaza in prezent cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

Mii de persoane au protestat miercuri fata de decizia Guvernului de a modifica prin OUG Codurile penale. Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa miezul noptii, dupa ce mai multi protestatari, un grup izolat, au aruncat cu obiecte si petarde in jandarmi, care au intervenit si i-au dispersat.

Manifestatia a inceput miercuri dimineata in Piata Victoriei, iar la pranz erau peste o mie de persoane. Pana seara, numarul lor a crescut la aproximativ 130.000.

Vedeti in galeria foto de mai jos imagini incredibile de la proteste: