Vedeta care are 14 copii cu 8 femei diferite! Suma uriasa pe care o plateste pensie alimentara

Recordul e detinut de un jucator din fotbalul american.

14 copii cu 8 femei in 6 state americane! Noroc ca e milionar. El plateste jumatate de milion pensie alimentara in fiecare an.

Jucatorul de fotbal american a anuntat ca actuala sotie e gravida cu al 6-lea copil. Antonio mai are inca 8 copii cu 7 femei si isi cauta echipa. Are nevoie de un salariu de peste 500 de mii de euro pe an. Atat plateste pensie alimentara.

Cu greu tine minte zilele de nastere ale copiilor.

"Alonzo are 5 ani, Karis are 3, Junior are 3 ani, mai am o fata care a facut 3 ani, ieri, mai am un baiat Tyler care face 3 ani in vara" a spus Antonio Cromartie.