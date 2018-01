SITUATIE BIZARA // Primul roman calificat la JO de iarna a fost scos din delegatie de COSR: "Am aflat din presa, habar nu aveam!"

Schiorul Ionut Achiriloaie a fost primul sportiv roman care a obtinut baremul pentru calificarea la JO de iarna.

Ionut Achiriloaie a fost primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, din Coreea de Sud. El a aflat, insa, cu stupoare ca nu va merge la Olimpiada.

Achiriloaie spune ca nu stie motivele exacte pentru care COSR a luat aceasta decizie, dar acuza faptul ca forul a favorizat un alt sportiv.



"Am fost anuntat prin intermediul presei. M-au sunat sa ma intrebe de o reactie pentru faptul ca nu mai merg la Olimpiada. N-am stiut despre ce e vorba. Am zis ca nu se poate asa ceva. Ba da, se poate! Pai de unde stii? Intereseaza-te. Si am intrat pe site-ul COSR si am vazut ca am fost scos de la Olimpiada", a declarat Ionut Achiriloaie pentru Telekom Sport.

"Este un clasament facut de la inceputul calificarilor la Olimpiada, de la 1 iulie 2016. In acel clasament, Barbu Alexandru puncteaza la coborare si la combinata, iar eu punctez doar la coborare pentru ca eu nu fac combinata. Aceste doua probe, coborarea si combinata, sunt doua probe pe care Alexandru nu le va face la Olimpiada, asadar nu poti sa imi spui ca ala a fost criteriul de departajare pentru ca el nu va face probele respective", a mai spus sportivul.