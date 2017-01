Anca Bucur vrea sa castige al 5-lea titlu mondial la fitness! Cum a evitat mancarea grea de Sarbatori

Campioana mondiala a Romaniei la fitness, Anca Bucur il poate ajuta pe Budescu sa arate ... slim-fit la Belgrad! Are retetele ei. De Craciun, ea a mancat sarmale din ... cereale.

Ca sa se mentina in forma, Anca Bucur a ocolit bunatatile de Craciun. Ii poate oferi si lui Budescu retetele ei sanatoase.

"Am gatit si imi place sa gatesc! Am incercat sa folosesc alimente cat mai usoare si mai sanatoate, dar sa ma duc in aceeasi directie, adica sarmale facute cu quinoa, facute cu carne mai usoara" spune Anca.

Anca Bucur are 4 titluri mondiale la fitness. Il vrea si pe-al 5-lea si pentru asta se antreneaza cate 10 ore pe zi!

"O sa fie a 8 a mea participare consecutiva si sper sa fac o figura frumoasa! Sunt momente in care iti vine sa lasi totul balta, dar pasiunea te face sa mergi mai departe si sa ramai un invingator" mai spune Anca Bucur.

Pentru campioana mondiala, fiecare zi e ca-n armata. Succesul cere sacrificii.

"Ma trezesc devreme, imi suna alarma la ora 05:30 si incep clasa la ora 07:00" dezvaluie sportiva.