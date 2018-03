Veste uriasa pentru Real Madrid si FC Barcelona! Ce se va intampla la El Clasico in sezonul viitor, in premiera

Controversele din jurul sistemului VAR nu i-au facut pe spanioli sa se razgandeasca.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Prima liga din Spania va implementa sistemul de asistenta video (VAR) din sezonul viitor! Liga a confirmat ca a ajuns la un acord cu Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pentru implementarea acestuia! Sistemul VAR a fost testat in acest sezon in Bundesliga sau Serie A, dar si in Cupa Angliei, existand insa si multe controverse.

FIFA ramane hotarata sa foloseasca tehnologia la Campionatul Mondial din Rusia iar prima liga din Spania era ultimul campionat de top din Europa care inca nu anuntase ca va implementa sistemul.

Doi arbitri recent retrasi, Carlos Velasco Carballo si Carlos Clos Gomez, se vor ocupa cu pregatirea oficialilor pentru acest sistem.