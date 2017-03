Un fost jucator al Barcelonei, fotografiat avand punga cu Real Madrid. Fanii au luat foc

Napoli - Real Madrid, marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Pungile inscriptionate cu Real Madrid, oferite cadou de clubul de pe Bernabeu, au starnit un mare scandal weekendul trecut, dupa ce arbitrul Gil Manzano a fost fotografiat primind un cadou dupa meciul Villarreal 3-3 Real Madrid.

La doar cateva zile distanta, un fotbalist a starnit discutii, dupa ce a fost filmat avand si el o astfel de plasa.

Mijlocasul croat Alen Halilovic (20 de ani), in prezent imprumutat de Hamburg la Las Palmas, a fost surprins avand o punga-cadou cu diverse materiale ale celor de la Real Madrid.

Halilovic a fost jucatorul Barcelonei pana anul trecut, dar nu a evoluat pentru prima echipa, fiind imprumutat de gruparea catalana la Gijon, apoi vandut la Hamburg.

Chiar daca acesta nu mai are legatura cu Barcelona, fanii catalani s-au aratat revoltati de faptul ca un jucator al unei echipe din La Liga a primit un cadou din partea celor de la Real Madrid.

Cameras captured former Barcelona player Alen Halilovic leaving the Santiago Bernabeu with an identical bag.

(SPORT) pic.twitter.com/6OOLy0eNJx