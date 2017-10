Ronaldo i-a salvat meciul cu numarul 100 lui Zidane! RECORD incredibil stabilit de Real

Real Madrid a castigat meciul cu Getafe dupa un gol marcat de Cristiano Ronaldo in minutul 85.



Partida cu Getafe a fost meciul cu numarul 100 pe Zinedine Zidane pe banca madrilenilor. "Galacticii" au stabilit si un record pentru prima liga spaniola: a 13-a victorie consecutiva in deplasare.



In urma acestui rezultat, Real Madrid a urcat pe locul 3 in clasament, cu 17 puncte. Barcelona este lider cu 22 de puncte.