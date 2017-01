Primul SCANDAL la Real Madrid: "Va pleca daca Zidane ramane antrenor!" Starul care acuza clubul ca l-a mintit

Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, ar prima problema mare la echipa de cand a preluat-o - rezultatele din ultimele meciuri au dus la o tensiune in vestiar iar nemultumirile unor jucatori au iesit la iveala.

Este cazul atacantului Alvaro Morata, nemultumit de statutul sau in echipa, avand putine oportunitati de a juca. Conform Cadena Ser, Morata s-a saturat si a anuntat conducerea clubului ca va pleca in vara daca Zidane va ramane antrenor.

Morata simte ca a fost pacalit de club in vara lui 2016 cand a refuzat oferte mai bune din punct de vedere financiar. El i-a transmis agentului sau ca vrea sa afle de toate ofertele pe care le va primi clubul pentru el. Juventus, Arsenal si Chelsea sunt echipele interesate.

