Primul antrenor care REFUZA Barcelona dupa ce Luis Enrique si-a anuntat plecarea! Anuntul facut in Anglia

Arsene Wenger este pe banca celor de la Arsenal din octombrie 1996 iar acesta poate fi ultimul sau sezon la echipa londoneza. Contractul actual ii expira in aceasta vara, insa cei de la Telegraph scriu ca sefii lui Arsenal ii vor propune o noua prelungiri, cu un salariu cu 25% mai mare!

Totusi, numele lui Wenger a fost vehiculat dupa ce Luis Enrique a anuntat miercuri seara ca va pleca de la FC Barcelona in aceasta vara. Wenger a anuntat deja ca intentioneaza sa antreneze si in sezonul viitor iar prima optiune ramane Arsenal.

La conferinta de presa de dinainte de partida de la Liverpool de sambata, Wenger a spus: "Preferinta mea a fost mereu aceeasi si va ramane la fel. Nu caut job-uri la alte formatii sau job-urile altor oameni. Sunt concentrat pe trecerea la urmatorul nivel si sa incerc sa progresez. Managerii competenti mereu incearca sa fie mai buni, sa se reinventeze.



Preferinta mea a fost mereu Arsenal dar sunt suficient de obiectiv pentru a lua decizia corecta pentru mine si pentru club. Clubul poate sa ia propria decizie daca doreste si voi respecta asta" a spus Wenger, cel care a refuzat si sa confirme daca a primit o oferta din China: "Conferinta aceasta este despre meciul cu Liverpool. Nu despre viitorul meu sau ce am refuzat si ce n-am refuzat" a incheiat Wenger subiectul.

'I am not looking for jobs at other clubs' - @Arsenal boss Wenger plays down Barcelona talk https://t.co/Pef3cE4aDS pic.twitter.com/a6utHUEio5