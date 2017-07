Postarea cu care Ronaldo a starnit o multime de discutii. Ce descriere a pus la fotografia in care apare dezbracat alaturi de un prieten

In vacanta dupa un sezon plin, incheiat cu o participare la Cupa Confederatiilor, Cristiano Ronaldo se relaxeaza alaturi de familie si prieteni. Starul lusitan al Realului a avut ocazia de a-si vedea pentru prima data gemenii, dar si pe aceea de a se reintalni cu un bun prieten.

Ronaldo s-a intalnit in vacanta si cu Jose Semedo, mijlocas defensiv in varsta de 32 de ani, care a evoluat in cea mai mare parte a carierei la Charlton Athletic si Sheffield Wednesday. Buni prieteni, cei doi au fost protagonistii unei fotografii care a starnit ceva discutii.

Cristiano Ronaldo a postat fotografia cu el si Semedo dezbracati, alaturand descrierea "Potrivirea perfecta! Ciocolata alba si ciocolata neagra". Desi a strans peste 2,5 milioane de aprecieri in cateva ore, acesta a fost criticat pentru ca a dat o tenta rasista fotografiei.

Pe de alta parte, gurile rele au continuat sa faca referiri la sexualitatea lui Ronaldo, cel care a mai postat astfel de fotografii si cu luptatorul de kickboxing Badr Hari.

Un comentariu asemanator celui facut de Ronaldo in descrierea fotografiei i-a apartinut si lui Ilie Nastase, cel care a fost interzis de ITF pentru ca a spus: "Vom vedea ce culoare va avea copilul Serenei Williams. Poate ciocolata cu lapte".