"Plec de la Barcelona la finalul acestui sezon!" Anunt oficial al unui om de baza pe Camp Nou in ultimii 7 ani

Chiar daca are contract pana in vara lui 2019, Javier Mascherano a anuntat ca va pleca de pe Camp Nou la finalul acestui sezon.

Argentinianul are contract pana in 2019, dar vrea o schimbare, in conditiile in care in ultima perioada si-a pierdut locul in echipa, Umtiti fiind preferat de cele mai multe ori pe postul lui.

Mascherano, 33 de ani, a ajuns la Barcelona in 2010, fiind transferat pe 20 de milioane de euro de la Liverpool.

In acest sezon, Mascherano a prins doar de cinci ori echipa din postura de titular.