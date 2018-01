OPERATIUNEA NEYMAR // Veste uriasa pentru Real: Neymar, LIBER spre Madrid, cu o singura conditie! Promisiunea facuta de seicul Al-Khelaifi!

Real Madrid vrea sa se reconstruiasca dupa un sezon catastrofal.

Real a pierdut si in Cupa cu Leganes, iar madrilenii pregatesc schimbari masive pentru la vara. Marele vis al lui Florentino Perez este aducerea lui Neymar de la PSG, chiar daca brazilianul tocmai a devenit cel mai scump jucator din istorie.

Potrivit Goal.com, Neymar nu e fericit la Paris si vrea sa plece la Real Madrid, iar seicul care controleaza clubul i-ar fi promis sa-l lase sa plece in vara, cu o singura conditie insa: ca PSG sa castige Champions Legue la finalul acestui sezon. Francezii sunt intre marii favoriti si au impresionat deja in grupe. In optimi se vor duela chiar cu Real Madrid, castigatorii trofeului din ultimii doi ani.

Operatiunea va fi oricum complicata. Neymar nu are clauza de reziliere la PSG deoarece aceasta practica este interzisa in Ligue 1, asfel ca Perez ar urma sa negocieze direct cu Al-Khelaifi.

"Doar cucerirea Champions League il va indupleca sa-l lase pe Neymar la Madrid, asa cum i-a promis ca o va face", scrie Goal.com.