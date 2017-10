Nu mai vrea in Anglia! Pantilimon a decis: unde va juca din vara viitoare dupa ce ii expira imprumutul la Depor

Costel Pantilimon se simte bine la Deportivo.

Portarul roman in varsta de 30 de ani a declarat ca este fericit la Deportivo si si-ar dori sa continue la gruparea din La Liga si dupa ce ii expira in vara imprumutul de la Watford.

"Sper sa raman aici si in sezonul urmator, de ce nu? Imi place clubul, imi place orasul, imi plac suporterii... Cred in aceasta aceasta si sunt fericit ca am un coechipier roman, asa imi e si mai usor. Sunt foarte fericit la aceasta echipa si ma bucur ca am ajuns sa fac parte din familia Deportivo. Au avut suficient de multa incredere in mine pentru a ma transfera in ultima zi a perioadei de mercato", a declarat Pantilimon pentru Marca.

Pantilimon a plecat din Romania in 2011, la Manchester City, sub forma de imprumut. Englezii l-au transferat definitiv in 2012. De atunci, portarul roman a jucat doar in fotbalul englez.

Costel Pantilimon, imprumutat de la Watford in acest sezon, a aparat pana acum in patru meciuri pentru Deportivo si a primit sapte goluri. Patru dintre ele au fost primite in meciul nebun cu Espanyol.

Dupa sapte etape, Deportivo este pe locul 15 in La Liga, cu 7 puncte. Andone este sigur ca situatia se va imbunatati.