MESSI SRL vs. RONALDO IMPEX. El Clasico in PIATA la romani! FABULOS: ce firme din Romania au numele lui Ronaldo si Messi in denumire

Romanii isi dau frau liber imaginatiei atunci cand vine vorba sa isi denumeasca firmele, iar iubirea pentru cele doua mari cluburi rivale din Spania ajuta la creativitatea in afaceri. :)

Doua denumiri pe care pana si fotbalistii din El Clasico le-ar aproba sunt Xavi & Messi Auto Service SRL, probabil din vremea cand cuplul de mijlocasi ai catalanilor nu aveau rival in fotbalul european, dar si Disco Ronaldo SRL, un nume care arata ca portughezul este perceput nu doar ca un fotbalist de calitate, ci si un barbat caruia ii place distractia.

Interesanta este si "rivalitatea" dintre Real Madrid Industry si Tiki Taka Barcelona SRL. In Romania exista o firma care se numeste Real Madrid Industry SRL, are sediul in Bucuresti, in Sectorul 3, si are ca domeniu de activitate “Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - Cod CAEN 2932”. De cealalta parte, fanii echipei catalane contraataca cu o firma cu nume sugestiv - Tiki Taka Barcelona SRL, care a detinut, pana in 2014, un bar in Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, in dreptul sau fiind trecut „Domeniu de activitate: Baruri si alte activitati de servire a bauturilor - Cod CAEN 5630”. De asemenea, exista si doua companii care se numesc Barcelona SRL, prima cu sediul in Timisoara (Domeniu de activitate: Intretinerea si repararea autovehiculelor) si cea de-a doua in Galati (Domeniu de activitate: Transporturi rutiere de marfa).

Firmele din Romania care contin numele lui Messi in denumire:

1. MESSI SRL – Medias, Jud. Sibiu, Domeniu de activitate: alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi N.C.A. (Cod CAEN 8299);

2. XAVI & MESSI Auto Service SRL - Com. Frumusani, Jud. Calarasi, Domeniu de activitate: Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule (Cod CAEN 2932);

3. MESSI & CRIST CONSTRUCT SRL - Com. Vasilati, Jud. Calarasi, Domeniu de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (Cod CAEN 4120);

4. MESSI ROLLER SRL - Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, Domeniu de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (Cod CAEN 4120);

5. MESSI TRANS SRL - Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Domeniu de activitate: Transporturi rutiere de marfa (Cod CAEN 6024);

6. MESSI BIA SRL - Sapanta, Jud. Maramures, Domeniu de activitate - Taierea si rindeluirea lemnului (Cod CAEN 1610).

Firmele din Romania care contin numele lui Ronaldo in denumire

1. RONALDO IMPEX SRL – Bucuresti, Domeniu de activitate: Coafura si alte activitati de infrumusetare (Cod CAEN 9602);

2. RONALDO SRL - Com. Iratosu, Jud. Arad, Domeniu de activitate - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor (Cod CAEN 5630);

3. RONALDO COM SRL - Com. Gugesti, Jud. Vrancea, Domeniu de activitate: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare bauturi si tutun (Cod CAEN 4711);

4. RONALDO TRADING SRL - Braila, Jud. Braila, Domeniu de activitate: Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate (Cod CAEN 4743);

5. BARTOLUCCI RONALDO Persoana Fizica Autorizata - Nerau, Jud. Timis, Domeniu de activitate: Operatiuni de mecanica generala (Cod CAEN 2562);

6. STREJISIMA RONALDO SRL - Slatina, Jud. Olt, Domeniu de activitate: Transporturi cu taxiuri (Cod CAEN 4932);

7. DISCO RONALDO SRL - Carani, Jud. Timis, Domeniu de activitate: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare bauturi si tutun (Cod CAEN 4711);

8. RONALDO TRADING CO. SRL – Bucuresti, Domeniu de activitate: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4711);

9. MARIO RONALDO GROUP SRL - Satu Mare, Jud. Satu-Mare, Domeniu de activitate: nespecificat;

10. GENTILE RONALDO BAR SRL - Slatina, Jud. Olt, Domeniu de activitate - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4711).