Imaginea MOMENTULUI in fotbal. Nu s-a mai intamplat NICIODATA asa ceva. Ce au facut fanii Barcelonei dupa gestul lui Messi din meciul cu Real

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Gestul lui Leo din prelungirile jocului cu Real - si-a dat jos tricoul si l-a aratat in fata tribunei - a fost copiat de sute de oameni ieri seara, in peluza de pe Camp Nou.

Symbolic celebration from fans at Camp Nou tonight. pic.twitter.com/fwld1dG6nT

#Barca fans held up their shirts in the 10th minute, imitating Messi’s Clasico celebration.

12th min: Messi scores goal 501

[????: @riksharma_] pic.twitter.com/hVxaqYOi9H