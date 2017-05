Lovitura URIASA a Barcelonei: Conte in locul lui Luis Enrique! Cum se pregateste mutarea anului in fotbal

Conte este aproape sa castige titlul la primul lui sezon in Premier League.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Antonio Conte nu a scos din calcul varianta de a o parasi pe Chelsea dupa doar un sezon la Londra, italianul fiind dorit de cei de la Inter Milano. Conte are un sezon fantastic la Chelsea si poate reusi dubla Cupa Angliei - Premier League. Conte ar putea sa o paraseasca pe Chelsea insa pentru o varianta si mai neasteptata: FC Barcelona!

Englezii de la Express scriu ca Barca incearca sa profite de incertitudinea din jurul lui Conte, cel care mai are contract doar un sezon cu Chelsea si care s-a mutat la Londra fara sotia si fata lui. Barcelona a anuntat in luna februarie ca Luis Enrique va pleca in vara iar Conte ar fi o lovitura uriasa pentru catalani.

Chelsea are deja o varianta pentru inlocuirea lui Conte daca acesta nu-si va prelungi contractul si va decide sa plece: Leonid Slutsky! Fostul antrenor al celor de la TSKA Moscova si fost selectioner al Rusiei, Slutsky traieste la Londra din luna ianuarie, fiind de mai bine de un deceniu prieten bun cu Roman Abramovici. Slutsky a fost prezent la majoritatea meciurilor lui Chelsea, dar si la antrenamentele echipei.