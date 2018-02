Clipul pe care Sergio Ramos il vrea sters de pe internet! Interzis cardiacilor: cum arata sotia capitanului de la Real

Sergio Ramos e unul dintre cei mai invidiati fotbalisti din lume.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio

Nu doar pentru succesul pe care il are in cariera. Capitanul lui Real tine de mana una dintre cele mai frumoase femei din Spania e sotia lui. Pilar Rubio a incins Peninsula Iberica dupa un pictorial de senzatie pentru Revista Siete, acum cativa ani. Pilar apare in ipostaze de Liga Campionilor. :)