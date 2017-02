Leo Messi IS ON FIRE!!! Argentinianul a jucat 720 de minute in ianuarie si a rupt plasele. Cate goluri a dat

Messi e intr-o perioada excelenta.

Leo Messi are cea mai tare perioada din ultimii 3 ani. Argentinianul a pierdut ultimele 2 Baloane de Aur in fata lui Ronaldo insa demonstreaza ca este in continuare cel mai bun jucator de pe planeta.

Messi a jucat 9 meciuri in luna ianuarie, marcand in 7 dintre ele, fiind decisiv in dubla cu Bilbao in Cupa Spaniei, si marcand cu Villarreal, Las Palmas, Eibar, Real Sociedad si Atletico Madrid.

Superstarul Barcelonei are niste cifre uluitoare in ultimele 6 luni. Acesta a inscris 8 goluri in ultimele 10 meciuri (marcand in 8 meciuri, 18 goluri in ultimele 20 de meciuri (marcand in 16 dintre ele), 29 de goluri in ultimele 30 de meciuri (marcand in 22 dintre ele), avand in total, de cand s-a reluat sezonul cu Trofeul Gamper, 34 de meciuri, marcand in 25 de meciuri 35 de goluri!