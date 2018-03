FOTO | Super-oferta pentru fanii lui Deportivo! Daca marcheaza Andone, beau gratis intr-un local din La Coruna

Suporterii lui Deportivo beau gratis daca Andone marcheaza etapa viitoare.

Deportivo se afla pe penultimul loc in La Liga, iar forma slaba a echipei a starnit imaginatia fanilor. Un patron de local din La Coruna a venit cu o super oferta pentru clientii barului: daca unul dintre cei atacanti ai echipei va marca in meciul cu Eibar, toti clientii aflati in local vor primi un rand de bautura gratis.

Deportivo are unul dintre cele mai slabe atacuri din prima liga spaniola. Echipa lui Andone a marcat 24 de goluri in acest sezon. Deportivo nu a mai marcat de cinci meciuri si are o serie incredibila: 11 meciuri consecutive fara victorie.