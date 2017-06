Asa arata un fotbalist de 30 de milioane de euro AL BARCELONEI. Aparitie soc pe plaja, cu "colacul de salvare"

Arda Turan i-a surprins neplăcut pe fanii Barcelonei.

Mijlocasul turc Arda Turan, aflat sub contract cu Barcelona, a oferit o aparitie cel putin surprinzatoare pe plaja. Aflat in vacanta, jucatorul a luat cateva kilograme bune in plus.

Despre Arda, care s-a retras recent din nationala Turciei in urma unui scandal in avionul echipei, intr-o deplasare, s-a scris in aceasta vara ca ar putea ajunge la Arsenal sau Inter.