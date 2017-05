Football Leaks: Nemtii au publicat contractul de 1 MILIARD € al Realului! Adidas impune pana si cum arata sarbatoarea de titlu de pe strazile Madridului

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Nemtii de la Der Spiegel au publicat astazi contractul colosal dintre Adidas si Real Madrid, cel mai mare din istoria fotbalului. Documentul are 140 de pagini si contine detalii privind sumele de bani pe care le incaseaza Real, dar si clauzele stricte pe care clubul madrilen trebuie sa le respecte.

Durata contractului este de 10 ani (2015-2024), iar valoarea totala se ridica la aproximativ 1 miliard de euro.

Real Madrid primeste 70 de milioane de euro pe sezon, suma fixa, la care se adauga bonusuri estimate la 30 de milioane.

Bonusurile se refera la cota pe care o are clubul din merchandising (in special vanzarea tricourilor) - 22,5%, dar si la premiile suplimentare de performanta.

La fiecare titlu castigat, Adidas vireaza 2,5 milioane de euro in conturile Realului. Iar fiecare tofeul Champions League ii aduce Realului un bonus de 5 milioane de euro in perioada 2015-2020 si 7 milioane de euro in perioada 2020-2024.

In documentul publicat astazi, Der Spiegel explica si clauzele pe care Realul se obliga sa le respecte, multe dintre ele care par ciudate la prima vedere.

De exemplu, Adidas are cuvantul final in ceea ce priveste sarbatoarea de titlu a Realului. Compania germana spune cum va arata autocarul descoperit, cum va fi decorat, unde sta trofeul, unde sta Ronaldo, si care va fi traseul pe strazile din Madrid.