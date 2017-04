El e grasutul Messi! :) Asemanare FABULOASA cu Leo. Cum arata sosia lui

Leo Messi are o copie fidela in Iran. :)

Nu intr-un muzeu al figurilor de ceara, ci chiar in viata reala. Agentia de stiri Mehr a publicat imaginile cu sosia vedetei de la Barcelona. Chiar daca are cateva kilograme in plus, Riza Perestes ar putea fi confundat oricand cu Leo datorita look-ului sau.