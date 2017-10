DOUA transferuri pentru Barcelona, anuntate pe prima pagina din Spania! Ce intariri aduce Valverde

Sport.es anunta doua transferuri tari in pauza de iarna pe Camp Nou.

Barcelona cauta intariri in aparare pentru pauza de iarna, iar prima tinta se stie deja. Columbianul Yerry Mina de la Palmeiras este asteptat deja pe Camp Nou. Alaturi de el va mai veni un jucator defensiv, iar Valverde studiaza trei variante in acest moment, scrie Sport.es. Dupa succesul transferului lui Umtiti, catalanii studiaza alte piste franceze. Zagadou de la Dortmund, Diakhaby de la Lyon si colegul lui Chiriches de la Napoli, Koulibaly, sunt vizati, mai scrie sursa citata.

Barcelona e prima in Spania, insa echipa lui Valverde a aratat carente in aprare in acest sezon.