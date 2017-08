Dembele, DISPERAT sa plece la Barcelona! A plecat in Franta si a lasta dezastru in casa primita de la club!

Ousmane Dembele nu mai vrea sa se intoarca la Dortmund!

Dembele a plecat in Franta si a lasat dezastru in casa primita de la club, cea in care a locuit Jurgen Klopp cand ii antrena pe nemti. Dembele a dat o petrecere si nu s-a deranjat sa stranga in urma sa.

Acum asteapta din Franta un semn de la Barcelona, care a facut o oferta de 130 de milioane de euro. Dortmund insa nu vrea sa cedeze sub 150 de milioane de euro, iar sefii clubului german isi pierd rabdarea. Vor finalizarea situatiei pentru ca Dembele sa se intoarca la echipa, sau sa il cedeze pentru suma pe care o doresc ei.