COLOSAL! Cine se mai atinge de Asensio!? Daca pleaca de la Real, poate DISTRUGE recordul lui Neymar

Asensio primeste un bonus urias dupa golurile marcate cu Barcelona in Supercupa Spaniei!

Pentru a descuraja orice interes pentru noua bijuterie a Madridului, Florentino Perez vrea sa-i propuna o noua prelungire de contract. Chiar daca fotbalistul de 21 de ani a semnat recent un nou acord, Perez incearca sa-i propuna nou termeni. Salariul i se va mari de la 3,5 milioane pe an la 4,5 milioane, iar clauza de reziliere, acum in valoare de 350 de milioane, se va mari la 500 de milioane! Daca accepta noul acord, Asensio ramane pe Bernabeu pana in 2023, cu un an peste intelegerea din prezent.