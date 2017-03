Clauza INCREDIBILA din contractul lui Odegaard dupa ce a plecat de la Real Madrid

Odegaard e disperat sa prinda meciuri.

Odegaard a plecat sub forma de imprumut de la Real Madrid la Heerenven. Galacticii s-au asigurat sa puna o clauza speciala in contract.



Potrivit Mirror, Heerenven este obligata sa ii plateasca bani lui Real Madrid pentru fiecare meci in care Odegaaard NU joaca la clubul olandez.



Imprumutat pentru 18 luni in Olanda, Odegaard este obligat sa prinda meciuri, daca vrea sa spere ca in viitor sa joace la Real.



De la transferul sau in Spania, Odegaard a fost tinut mai mult la echipa a doua.