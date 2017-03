Barcelona, program NATIONAL! Burleanu vrea ca Romania sa joace ca Barca in meciul cu Danemarca

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, vrea ca jucatorii Romaniei sa se inspire din victoria senzationala a Barcelonei din meciul cu PSG.

Romania are nevoie de o victorie cu Danemarca pentru a pastra sanse de calificare la CM 2018.

Burleanu, care a semnat vineri o colaborare cu UNICEF, fost partener oficial al echipei catalane, a spus ca tot fotbalul romanesc ar avea nevoie de o victorie a nationalei in partida de la Cluj Napoca din 26 martie: “Daca as fi condus o echipa de club mi-as fi dorit ca fotbalistii sa joace cu UNICEF pe piept. Cred ca Barcelona in meciul cu PSG poate fi un exemplu. O victorie cu Danemarca este ceea ce ne trebuie acum. Tot fotbalul romanesc ar avea de castigat”.

Dupa patru etape, echipa nationala de fotbal a Romaniei ocupa locul 4, cu 5 puncte, in clasamentul grupei E din preliminariile CM 2018, din Rusia, si va juca urmatoarea partida pe teren propriu, la Cluj Napoca, la 26 martie, impotriva nationalei din Danemarca.

FC Barcelona a produs una dintre cele mai mari surprize din istorie dupa ce a reusit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in dauna echipei franceze PSG, pe care a invins-o cu scorul de 6-1, recuperand handicapul de patru goluri din partida tur.

News.ro