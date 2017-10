Barca si Liverpool se lupta din nou, dar nu pentru Coutinho! Jucatorul dorit cu insistenta de catalani

Barcalona cauta mai multe intariri in aceasta perioada.

Barcelona nu a renuntat la interesul pentru Coutinho, insa in aceasta vara s-a lovit de refuzul ferm al cormoranilor pentru mijlocasul brazilian. Cele doua cluburi vor relua negoicerile in iarna si in vara, cand totusi jucatorul are sanse sa ajunga pe Camp Nou, aceasta fiind dorinta sa inca de vara trecuta.

Cele doua cluburi se mai duela pentru un jucator. Liverpool incearca sa-l ia pe Van Dijk de doi ani de la Southampton, insa acum olandezul a ajuns si pe lista Barcelonei. Fundasul se mai afla si in vizorul celor de la Manchester City, dupa ce s-a impus ca unul dintre cei mai siguri aparatori din Premier League. La 26 de ani, Van Dijk s-a lansat la Groningen, iar intre 2013 si 2015 a jucat la Celtic, dupa care a ajuns la Southampton.

Catalanii vor trebui sa fie scoata 40-50 de milioane de euro din conturi pentru Van Dijk.