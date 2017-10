A fost unul dintre cei mai scumpi jucatori din istoria clubului, dar e DAT DISPARUT! Jucatorul ignorat de Valverde la Barcelona!

Presa catalana se intreaba ce se intampla cu Arda Turan.

Turcul Arda Turan a fost adus cu 35 de milioane de euro in 2015 de la Atletico Madrid, echipa cu care reusise sa cucereasca titlul. Mijlocasul nu s-a ridicat niciodata la pretentiile de pe Camp Nou, dar era rezerva sub comanda lui Luis Enrique. Cu Ernesto Valverde, Turan e dat disparut. S-a aflat o singura data in lot, cu Betis in prima etapa, iar de atunci nu a mai prins nici banca. Turan a fost al sapetelea de pe lista celor mai scumpi jucatori cumparati vreodata de Barca.

Turan a fost anuntat din vara ca nu intra in planurile antrenorului, insa a refuzat sa plece si a anuntat ca ramane sa se lupte pentru locul sau. Turan n-a avut succes mai mare nici la nationala, acolo unde a revenit sa-l ajute pe Lucescu dupa ce isi anuntase retragerea. Turan a fost criticat dur de suporterii turci dupa ratarea calificarii la Cupa Mondiala.

Galatasaray e gata sa-l cumpere in pauza de iarna, dupa ce l-a ofertat si in vara.