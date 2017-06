Neymar si-a mutat trucurile la Hollywood! Lovitura incredibila incercata de pe o cladire pe alta! Ce a iesit

Starul Barcelonei a aparut in show-ul lui Jimmy Kimmel.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Halep - Pliskova, live pe Facebok Sport.ro de la 17:30 cu Mihai Mironica si Ion Alexandru!

Neymar isi continua flirtul cu Hollywood dupa ce a avut un rol episodic in filmul XXX: The return of Xanger Cage. El a fost invitat in emisiunea lui Jimmy Kimmel si a incercat o nebunie!

El a incercat un sut de pe acoperisul cladirii unde se filma emisiunea - misiunea brazilianului era de a inscrie intr-o poarta ... aflata pe o alta cladire, peste Hollywood Boulevard!

Chiar si Neymar nu a reusit din prima lovitura! Iata clipul