Imaginea zilei: COD ROSU de distractie! Danezii nu au amanat meciurile, le-au urmarit in jacuzzi! FOTO

Obisnuiti cu iernile grele, danezii nu s-au temut sa joace pe cod rosu de ninsoare.

Danezii de la Hobro FC au oferit imaginea zilei in fotbalul european. In timp ce multe partide sunt amanate din cauza zapezii, cei de la Hobro au adus un jacuzzi pe marginea terenului, iar cativa fani norocosi au urmarit partida cu FC Copenhaga in costum de baie. Afara erau -8 grade si viscolea intens, insa fanii au baut bere rece in mini piscina incalzita.

Asta nu prea i-a ajutat pe cei de la Hobro. Copenhaga s-a impus cu 2-0.