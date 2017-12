FABULOS! Un jucator de la Tottenham a descoperit o COMOARA din secolul 18! Ce se afla in spatele unui perete

O poveste bizara si amuzanta vine din Belgia!

Mousa Dembele are un sezon excelent la Tottenham Hotspur - a reusit calificarea cu echipa lui Pochettino in optimile Ligii Campionilor de pe primul loc dintr-o grupa cu Real Madrid si Borussia Dortmund si echipa este pe locul 4 in Premier League.

Dembele a aparut acum pe prima pagina in presa din Belgia dintr-un alt motiv - in hotelul pe care il detine alaturi de sora lui, Assita, din Anvers, Belgia (orasul in care antreneaza Loti Boloni) a fost descoperita o comoara din secolul 18!

Hotelul este alcatuit din 2 cladiri ce au fost lipite, ambele construite in jurul anului 1.400. O echipa de arheologi au cercetat in interiorul hotelului si au descoperit "comoara din perete". Arheologul Tim Bellens a dezvaluit continutul: "In spatele unui zid din beci am gasit o cutie plina cu portelan, sticla, ceramica, decoratiuni si sculpturi ce dateaza din secolul 18. Descoperirea a fost intamplatoare pentru ca spatiul nu aparea in planurile cladirii".

Toate obiectele au fost procesate iar o parte dintre acestea vor ramane in hotel la parter.