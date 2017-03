Danezii vin in Romania cu cel mai in forma om de la Ajax. Convocare de ultima ora anuntata

Leicester - Sevilla, marti seara, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro

Atacantul Kasper Dolberg, in varsta de 19 ani, a fost convocat de selectionerul Danemarcei, Age Hareide, pentru meciul cu Romania, programat pe 26 martie, la Cluj Napoca, in preliminariile CM 2018.

Dolberg joaca la Ajax si a fost convocat dupa ultimele evolutii din campionatul Olandei, conform lui Age Hareide. Atacantul a inscris 13 goluri in 25 de aparitii in campionat. Ultimele lui doua reusite au fost, duminica, in victoria echipei Ajax, cu 3-0, in meciul cu Twente Enschede, din etapa a 26-a.

Alti doi jucatori vor fi convocati pana la finalul saptamanii, conform federatiei daneze.

Pana acum, jucatorii convocati sunt urmatorii

Portari: Frederik Ronnow (Brondby), Jonas Lossl (FSV Mainz 05), Kasper Schmeichel (Leicester City)

Fundasi: Andreas Bjelland (Brentford FC), Andreas Christensen (Borussia Monchengladbach), Daniel Wass (Celta Vigo), Henrik Dalsgaard (Zulte Waregem), Jannik Vestergaard (Borussia Monchengladbach), Mathias Jorgensen (FC Copenhaga), Peter Ankersen (FC Copenhaga), Riza Durmisi (Real Betis), Simon Kjaer (Fenerbahce)

Mijlocasi: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Jens Stryger Larsen (Austria Viena), Lasse Schone (AFC Ajax), Thomas Delaney (Werder Bremen), William Kvist (FC Copenhaga)

Atacanti: Andreas Cornelius (FC Copenhaga), Martin C. Braithwaite (Toulouse FC), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Kasper Dolberg (Ajax)

Partida Romania - Danemarca este programata pe 26 martie, la ora 21:45, pe Cluj Arena.