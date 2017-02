Mizeria din fotbal, deversata in Piata Victoriei! Mihai Mironica, despre incidentele provocate de ultrasi

Am scris si am spus in emisiuni de mai multe ori ca nu exista rau mai mare in fotbalul romanesc decat cele mai imunde elemente ale societatii care se coaguleaza in galeriile echipelor de fotbal.

Ultima marturie a barbariei acestora era dinamitarea meciul nationalei cu Polonia. Deja acesti poluatori ai arenelor din Romania au dat pe dinafara fenomenului fotbalistic din nou si s-au constituit in comandoul de talhari care a furat cea mai importanta miscare de protest din Romania post-revolutionara.

Noutatea absoluta este insa complicitatea dintre Jandarmerie si acesti sabotori ai unei manifestatii. Presedintele Romaniei, Serviciul Roman de Informatii au anuntat ca institutiile abilitate ale Ministerului de Interne au fost avertizate de venirea ultrasilor pentru spargerea manifestatiei. In coliziune totala cu anuntul facut de aceste doua institutii, ministrul de interne, doamna din Teleorman, a declarat ca subordonatii sai nu au fost avertizati in niciun fel de venirea briganzilor. Oare cine minte in aceast ecuatie?

Am fost aseara in Piata Victoriei. Intreaga piata era plina de oameni civilizati care protestau fara violenta. Cand m-am apropiat de gardul pazit de jandarmi, acolo am descoperit ultrasii. Deja incepusera cu scandarile lor clasice din tribuna si cu aruncarea de "bombe". Doar Jandarmeria nu-si dadea seama ca ultrasii sunt acolo, in fata lor, altfel o institutie care are de-a face cu acesti primitivi saptamana de saptamana

Jandarmul, frate cu peluzarul

Complicitatea dintre Jandarmerie si ultrasi a fost evidenta in timpul "luptelor" de aseara in care unii se faceau ca-i ataca si ceilalti se faceau ca-i fugaresc, ca intr-un joc de copii. A fost lasat sa arda indelung acel chiosc incendiat de ultrasi pentru ca publicul favorabil autorilor de ordonante in noapte sa spuna: iata ce grozavii fac cei care au iesit in strada sa protesteze impotriva guvernului nostru. Iar apogeul comediei tragice in care a jucat Jandarmeria a fost atins azi cand aceasta institutie a anuntat in mod oficial ca nu poate confirma ca zecile de huligani care au fost arestati ar avea vreo legatura cu galeriile cluburilor bucurestene. Nu, erau doar niste sute de tineri care s-au enervat spontan si doar intamplator aratau ca un comando organizat, cu o strategie coerenta de oprire a mitingului, cu un arsenal si un comportament identice cu cele al creaturilor care se angajeaza in luptele cu jandarmii folosind meciurile de fotbal ca pe niste pretexte. Practic ne-am intors in perioada interbelica, atunci cand caftangi trimisi sa sparga greve erau acoperiti de politie in cel mai pur stil banditesc.

Fecioarele din peluze

Peluza Catalin Hildan pozeaza intr-o fecioara agresata de jurnalistii rai care au bagat in mod nejustificat fani dinamovisti din aceasta peluza in ecuatia golaniei de aseara. Aceiasi autori ai comunicatului oparit uita de luptele intestine in care unii fani de la peluza Catalin Hildan ii acuzau pe alti ultrasi dinamovisti revendicati de la aceasta peluza ca au participat cu "coregrafie" si cor profesionist de scandari la lansarea candidaturilor lui Ponta, Ontanu si, culmea ironiei, a simbolului stelist Iordanescu. Totul sub conducerea unui locotenent al cuplului Oprea-Ontanu, lider in peluza Catalin Hildan.

Va urma o noua asociere bestiala in fotbalul nostru: cea dintre armata romana si acea grupare de ultrasi care transmitea pe stadioane ca Hildan are usa in tavan, ca femeia maghiara timp de 9 luni face si drege, ca ii "adora" pe tigani. Show must go on.