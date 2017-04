"Ca la razboi, stelistii s-au uitat unii la altii ca sa vada cati mai sunt!" Bogdan Hofbauer, despre "Armata FCSB"

Condamnata la disparitie de Armata, de tribunale, de o mare masa de suporteri, Steaua a avut exact restartul de care a avut nevoie.

Da derby! In afara de Lacatus, Talpan si alti oameni cu interese ale lor, toata lumea a vazut acest meci ca pe un derby istoric al Romaniei. Absolut toti dinamovistii au declarat dupa meci ca uratenia de nume FCSB nu exista decat pentru hartii pe care nu le baga nimeni in seama. Si ca legile nescrise sunt mereu mai presus decat cele scrise.

Ca in timpul unui razboi, stelistii s-au uitat unii la altii ca sa vada cati mai sunt. Erau destul de putini si pe teren. Reghecampf facea constant recensamantul in lotul Stelei incercand sa inventeze un nou fundas, de la inceputul meciului pana la final. Jucatorii nu l-au dezamagit. Au aratat ca sunt in primul rand fotbalisti si ca pot juca oriunde in aceste vremuri - dupa mine - cele mai grele din istoria clubului.

Poate nu intamplator, Nedelcearu a spus dupa meci ca Steaua si-a dorit mai mult victoria decat Dinamo. O vorba pe care el si-a dorit-o rafinata, poate dublu rafinata, dar o vorba prin care el nu face decat sa se autodenunte pentru o vinovata lipsa de chef.

