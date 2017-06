Tactica lui Daum, criticata chiar de jucatorii nationalei: "Ne-am aparat cu 100 de insi! Ne e rusine, mai bine atacam si simteam ca jucam si noi fotbal!"

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Invinsa in Polonia categoric desi scorul e mai echlibrat decat a fost jocul, nationala Romaniei nu mai are sperante la calificarea la Mondial. Iar jucatorii par sa-si fi pierdut increderea in selectionerul Christoph Daum.

Alex Chipciu a criticat tactica si abordarea nationalei de la meciul de la Varsovia.

"E clar ca nu se mai poate spune nimic, nu neaparat despre sansele de calificare, cat despre modul in care ne-am prezentat. Ne-am cam facut de ras, ne pare rau, si noua ne este rusine. Asta e situatia si chiar n-avem ce face.



Probabil ca si asta este valorea, ne-a fost frica de acest meci, ne-am aparat cu 100 de insi si a iesit acest rezultat. Mai bine poate atacat si poate pierdeam la acelasi scor dar macar mai simteam ca jucam si noi fotbal.



Lewandowski este unul dintre cei mai mari atacanti din lume. N-am vorbit cu domnul Daum dupa meci. Nu stiu cand mai ajungem la un Mondial, la inceputul grupei consideram ca este o grupa intradevar echilibrata, cu echipe bune, dar nu mi se parea imposibil sa ne calificam, ba chiar credeam ca avem sanse. Dupa aceste meciuri nu mai cred in nimic, mi se pare ca ne poate bate oricine.



Ar fi culmea sa ne suparam ca suntem criticati, maniera in care am luat bataie a fost cam umilitoare si este normal sa fim criticati. Noi am facut multe rezultate proaste" a spus Alex Chipciu.

"Lewandowski este un jucator de clasa mondiala. E pacat ca ne-a dat 5 goluri in 2 meciuri. Este frustrant, inainte de campania asta aveam incredere ca ne putem califica, dupa 6 meciuri avem sanse 0 de calificare" a spus si Vlad Chiriches.