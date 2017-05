Romania, fara echipe nationale! Burleanu: "Daca FRF va fi obligata sa plateasca 258 milioane euro, va disparea, iar cu ea si nationala"

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00

Finalul lunii mai va aduce un verdict in dosarul intentat de Adrian Mititelu Federatiei Romane de Fotbal, dar si fostilor conducatori ai fotbalului romanesc, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir. In prima instanta, Mititelu a castigat despagubiri de 258 de milioane de euro, in timp ce Sandu si Dragomir au fost condamnati.

"Pastrarea sumei inseamna disparitia FRF"

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a vorbit si el pe seama acestui subiect in aceasta dimineata. Seful FRF spune ca pastrarea prejudiciului de 258 de milioane de catre judecatorii Curtii de Apel inseamna falimentul imediat al FRF. In acest caz, echipele nationale ar urma si ele sa dispara, iar cluburile nu ar mai avea unde sa fie afiliate.

Ulterior, la un an distanta, o alta Federatie ar putea fi creata, insa nu e clar daca aceasta ar urma sa fie obligata sa preia datoriile.

Burleanu a adoptat discursul pe care Sandu si Dragomir l-au avut si ei in fata judecatorilor. Cei doi fosti conducatori au sustinut ca o pastrare a sumei de 258 de milioane inseamna disparitia fotbalului profesionist din Romania.