Reactia lui Hagi cand a fost intrebat daca ar accepta postul de selectioner! SURSE: Burleanu vrea sa il oferteze pe Hagi toamna asta

Sunt sanse minime ca Federatia sa ii propuna un nou contract lui Christoph Daum. Mandatul neamtului expira la sfarsitul lunii octombrie.

Cu toate ca exista tot mai multe voci care sustin ca Hagi ar trebui sa fie urmatorul selectioner al Romaniei, antrenorul-manager de la Viitorul respinge categoric aceasta varianta.

Hagi spune ca atata timp cat va fi implicat la FC Viitorul nu se poate gandi la echipa nationala.

"Am spus public ca nu sunt interesat de nationala. Eu am un club de fotbal. Din principiu nu fac doua lucruri. In Romania nu pot sa fac altceva. E cumul de interese. Nu pot."

"Eu am lucrurile foarte clare, cand n-o sa mai am clubul, ok, putem sta de vorba. Pana atunci, echipa nationala o iubesc, dar nu se poate."

"Sunt altii, avem de unde sa alegem. O sa stau sa ma uit. Sa dea Domnul sa ajungem din nou in top", a spus Hagi.

Sunt sanse minime ca Federatia sa ii propuna lui Daum prelungirea contractului. Razvan Burleanu se gandeste sa il oferteze pe Hagi, insa situatia este complicata de relatiile reci dintre "Generatia de Aur" si actuala conducere FRF.