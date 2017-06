Probleme mari pentru Daum! Grigore s-a accidentat la antrenament si are sanse mici sa joace in Polonia

Christoph Daum si-a inceput conferinta cu o veste proasta.

Dragos Grigore, unul dintre capitanii nationalei s-a accidentat azi la antrenament, iar primele semne nu sunt incurajatoare. Selectionerul asteapta nerabdator verdictul medicilor de maine.



"Din nefericire, la antrenamentul de astazi am avut parte de o accidentare. Dragos Grigore are o leziune musculara. Daca ne raportam la ziua de astazi, am putea sa spunem ca nu va fi apt. Vom vedea maine, cand vom avea verdictul medicilor. Dar lucrurile nu arata deloc bine", a declarat Christoph Daum, într-o conferinta de presa.