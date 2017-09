Olaroiu are MILIOANE de motive sa nu vina la nationala! Marire INCREDIBILA de salariu la arabi! Ce contract a primit

Nici macar nationala Emiratelor n-a reusit sa se atinga de Cosmin Olaroiu.

Cosmin Olaroiu a fost dorit de fanii nationalei in locul lui Daum, insa FRF a anuntat ca nu isi permite sa-l ia pe antrenor de la Al Ahli Dubai.

Si nationala Emiratelor l-a pus primul pe lista, insa nici macar sefii federatiei de acolo nu au reusit sa se atinga de salariul castigat de Olaroiu in prezent. "E imposibil de luat", scrie Sport365 din Emirate.

Intrat in ultimul an de contract cu Al Ahli, salariul lui Olaroiu a crescut la 6,5 milioane de dolari pe an, o suma pe care putini antrenori din lume o castiga in acest moment.

Gino Iorgulescu, prieten bun cu Olaroiu, spunea ca antrenorul putea fi convins sa vina la nationala, daca Razvan Burleanu mergea la Dubai sa negocieze. "Burleanu trebuia sa insiste. Au fost discutii, dar trebuia insistat mai mult. La un moment dat va ajunge la nationala", a spus seful LPf.