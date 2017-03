"Nu mai vreau sa ajung selectionerul Romaniei! Niciodata! E mai simplu asa". Dezamagirea lui Hagi

Viitorul lui Hagi a ratat calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a fost invinsa cu 3-1 de Astra, la Ovidiu. La final, Hagi s-a declarat dezamagit de rezultat, dar a spus ca va continua lupta in campionat.

La conferinta de presa de la finalul partidei, Hagi a fost intrebat si despre situatia echipei nationale si a selectionerului Daum. Acesta s-a declarat dezamagit de intamplarile si discutiile din ultima perioada, spunand ca nu mai vrea sa discute despre echipa nationala, nici sa o antreneze.

"...Intrebare smechera, ma abtin, o sa scriei iar ca atac Federatia. Nu mai comentez deloc, absolut deloc.

Absolut nimic legat de echipa nationala nu voi mai comenta. Nici de Federatie, nici de regulament, nici de fotbalul romanesc. Doar de echipa mea si atat.

M-am saturat, sunt satul si dezamagit de tot. Nu mai pot sa imi dau cu parerea, asta simt.

Eu nu mai vorbesc si nu ma mai intereseaza. Nu mai sunt interesat de echipa nationala. Doresc fotbalului romanesc sa faca performanta, sa ajunga pe cele mai inalte culmi, nu imi doresc postul de selectioner.

Nu imi mai doresc sa fiu selectioner! Niciodata! E mai simplu asa, ca sa nu atac pe nimeni, sa nu se simta nimeni. Popescu s-a retras, acum ma retrag si eu", a spus Gica Hagi.

Declaratiile lui Hagi vin, surprinzator, dupa ce acesta abordase un cu totul alt discurs in urma meciului cu Danemarca.

"Eu, daca as fi maine la echipa nationala, mi-as construi propria echipa, ca pe o echipa de club, cu viziunea pe care o am, cu stilul pe care il am, cu selectia pe care o fac.

Trebuie sa construim echipe nationale care sa faca rezultate. Sa ne propunem sa avem rezultate si sa revenim la perioada in care ne calificam la fiecare turneu final.

Acesta este primul lucru pe care l-as implementa: rezultat si performanta. Pe infrangeri nu construiesti nimic", spunea Hagi.

Hagi a mai facut si o trimitere catre fan Petrescu, spunand ca acesta ar putea fi o varianta pentru postul de selectioner.

"Petrescu am vazut ca e in joc de glezne. E meseria lui. Eu cu Popescu ne-am retras din orice joc", a mai spus Hagi.

Acesta a conchis: "Asa ca e simplu, obiectivul a fost atins, cine a vrut asta, de asta are parte si acum e bine pentru toti...", a mai spus Hagi.