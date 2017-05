Iti amintesti de Max Nicu, mijlocasul care a jucat de 3 ori pentru Romania? Ce face la 34 de ani: "As putea fi si acum titular la nationala"

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00

Max Nicu a ajuns la 34 de ani, a devenit comentator sportiv pe internet si isi ajuta echipa la care a debutat in fotbal, Spvgg Unterhaching, sa promoveze in Liga a 3-a germana. El spune ca si-ar fi dorit sa acumuleze mai multe partide pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care crede ca si astazi ar putea reprezenta o solutie.

Sport.ro: Care este situatia la actuala echipa?

Max Nicu: Spvgg Unterhaching este echipa la care in 2002 am semnat primul contract de profesionist, iar Munchen este orasul meu natal. Am venit aici sa-i ajut sa promoveze in Liga a 3-a. Suntem campioni in Landul Bayern (n.r.-Bavaria), in Liga a 4-a, si mai avem doua meciuri in play-off cu Elversberg. Ma simt foarte bine si inca imi mai face placere sa joc fotbal.

Sport.ro: Care sunt planurile tale de viitor? Probabil ca la 34 de ani stii deja ce vei face cand te vei retrage ca jucator...

Max Nicu: Mai am un an contract aici. Intre timp colaborez cu DAZN, o platforma online de transmitere a evenimentelor sportive, unde comentez meciuri internationale in internet. Pentru viitor am cateva idei, dar nimic concret.

Sport.ro: Daca ar fi sa faci un rezumat a carierei de jucator, esti multumit? Se putea mai mult?

Max Nicu: Sunt multumit cu ce am realizat in cei 30 de ani, dintre care 15 de profesionist, in care am jucat fotbal, dar totdeauna se poate si mai bine.

Sport.ro: Cum a fost perioada petrecuta in Liga 1, la "U" Cluj?

Max Nicu: Perioada petrecuta la Cluj a fost una din cele mai frumoase din cariera mea. M-am simtit onorat si iubit de niste suporteri fantastici.

Sport.ro: Spune-mi cateva lucruri si despre familia din Germania. Am vazut cateva poze pe Facebook, cu parintii si fratele tau...

Max Nicu: Familia este cel mai important lucru din lume pentru mine. De aceea am venit la Munchen. In toată aceasta perioada, parintii mei si fratele meu, Christopher, m-au sustinut si asta a fost foarte important pentru mine.

Sport.ro: Parca aveati un restaurant. Cum merge?

Max Nicu: Nu il mai avem. Mama mea a avut timp de 12 ani un boutique de pantofi si posete in Prien am Chiemsee, unde m-am nascut, apoi un bistro in Munchen, intre 1999 si 2001.

Sport.ro: Regreti ca ai acceptat selectiile la echipa nationala a Romaniei sau a fost un vis al tau?

Max Nicu: Nu regret, m-am simtit onorat, dar mi-as fi dorit sa am ocazia sa ajut mai mult echipa Romaniei. Atmosfera a fost ok, colegii au fost ok, dar ramane diferenta de mentalitate. M-as fi bucurat daca aveam mai multe convocari la nationala.

Sport.ro: Mai pastrezi legatura cu cineva de la nationala sau de la "U" Cluj?

Max Nicu: Prin retelele de socializare pot comunica cu mai multi dintre fostii colegi.

Sport.ro: Povesteai mai demult ca Mutu te-a primit la lot cu "Ce cauti aici? Mai bine nu veneai!"? E adevarat? Cum te-au primit atunci jucatorii mai vechi din lot?

Max Nicu: Da, este adevarat cu Mutu, dar cred ca a spus-o ca o gluma. Ceilalti colegi, printre care Chivu, Contra sau Rat au fost foarte ok. Dupa parerea mea, Mutu a fost un jucator deosebit, dar cu prea putina smerenie.

Sport.ro: Povesteste despre un episod de la nationala, bun sau rau, pe care nu l-ai spus nimanui pana acum...

Max Nicu: Asta o pastrez pentru mine!

Sport.ro: Cum se vede acum fotbalul romanesc de acolo, din Germania? Ce parere au germanii despre noi?

Max Nicu: Din pacate, fotbalul romanesc nu este la nivelul asteptat de toti iubitorii de fotbal. Nationala are perspective, dar are nevoie de o dezvoltare rapida, mai ales prin contributia jucatorilor din strainatate.

Sport.ro: Atunci aveai concurenti seriosi pe post. Astazi erai titular indiscutabil la nationala, daca erai in forma din 2009?

Max Nicu: Si in forma de acum as fi titular, dar echipa de atunci avea jucatori cu un nivel mai ridicat.

Sport.ro: Cum ti se par problemele acestea legate de insolventa, echipe desfiintate, scandaluri cu arbitraje etc, tinand cont ca in Germania nu poate fi vorba de asa ceva?

Max Nicu: Privesc cu dezamagire si durere ce se intampla si e foarte greu de inteles pe deplin de ce apar toate aceste probleme. In Germania asa ceva nu ar fi posibil. De aceea fotbalul romanesc are inca de suferit.

Sport.ro: Crezi ca unii fotbalisti romani ar face fata in Bundesliga?

Max Nicu: Da, dar trebuie sa se adapteze cat de cat mentalitatii germane, sa faca schimbari in privinta disciplinei, seriozitatii, punctualitatii...