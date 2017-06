"Il sustineti pe Daum?!" Burleanu a EVITAT raspunsul si a anuntat ce se intampla cu Daum

Romania 3-2 Chile | Pentru prima oara de cand l-a numit selectioner, Burleanu a evitat sa-si mai arate sustinerea publica pentru selectionerul Daum.

Presedintele Federatiei spune ca a cerut un raport din partea staff-ului tehnic pentru meciurile cu Polonia si Chile. Comisia Tehnica il va analiza, apoi rezultatele vor fi dezbatute in Comitetul Executiv al Federatiei. Burleanu lasa de inteles ca ia in calcul despartirea de selectioner inaintea finalului campaniei.

"Daca vrem sa speram, putem s-o facem, insa trebuie sa fim si realisti. Am discutat cu domnul Daum despre reactia pe care a avut-o aseara, cateodata simt o acumulare de rautate din exterior. Cred ca aproape toti dintre noi ar trebui sa incepem sa construim. E foarte greu sa fii in pielea jucatorilor. Daca vom pune presiune si pe tinerii pe care i-am vazut azi, credeti ca ajungem undeva? N-am discutat de reziliere, de negocieri. Mi s-a parut neprofesionist sa fac asa ceva.

De rezultate nu cred ca e nimeni multumit, exista o dezamagire ca nu am reusit sa ne depasim limitele. Nu reusim sa avem rezultate mai rapid, se lucreaza si la nivel tehnic, si administrativ. Voi solicita un raport care va fi analizat in comisia tehnica si in Comitetul Executiv. Atat eu,c at si domnul Daum am vorbit de acest obiectiv, calificarea la Campionatul Mondial.

Contractul domnului Daum avea ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial. Repet, voi solicita un raport de analiza. Vom lua dupa aceea o decizie. Va invit sa asteptam concluziile, apoi vom clarifica lucrurile. In cel mai scurt timp vrem rezultatele. Nu regret numirea lui, trebuie sa ne uitam si la plusuri, si la minusuri. Un antrenor e tinut de rezultate, iar rezultatele nu ne avantajeaza. Nu avem rabdare. Christoph Daum are foarte multe plusuri, poate fi omul care sa ne ajute sa reconstruim. Vedeti foarte multi tineri pe care nu i-am fi regasit la nivel de echipa nationala", a spus Burleanu.