"Du-te acasa, gluma proasta!" Daum, atacat din toate directiile dupa ce a ratat calificarea la Mondial

Muntenegru 1-0 Romania / MM Stoica iese la atac dupa ratarea calificarii.

Directorul sportiv al Stelei critica selectia lui Daum, care i-a ignorat pe Budescu si Alibec de la Steaua si l-a folosit pe Gaman inchizator in partida cu Muntenegru.



"Hoban marcheaza 3 goluri in campionat, e titular in echipa liderului, nu vrei sa-l convoci, dar faci experimente cu un fotbalist care n-a jucat inchizator nici la juniori (n.r. Valerica Gaman, cel care a evoluat mijlocas central)... Vii sau iti trimiti amaratii de pe langa tine la meciurile Stelei, nu vrei sa-l convoci pe Alibec, ai golgeterul Bulgariei, Keseru, nu vrei sa-l convoci, termini fara numar 9 pe teren meci pe care trebuie sa-l castigi...", a scris Mihai Stoica pe pagina personala de facebook.

"Cum s-o zice "bun simt" in germana? Du-te acasa, gluma proasta! Si ia cu tine si inteligentii care te-au adus de nicaieri!", a adaugat Stoica.

"Zice ca trebuie construita o noua nationala. Fals! Nu e echipa de club, e SELECTIONATA! Aduci cei mai in forma jucatori, chiar daca au 17 sau 38 ani. Omul e senil sau ia lumea fotbalului (si nu numai) peste picior.", a mai spus MM.