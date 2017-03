Daum, contestat tot mai vocal. Dupa Popescu si Mutu, si Marica cere alt selectioner: "Prelungirea e o decizie pripita! Avem romani"

Se inmulteste corul oamenilor din fotbal care-i striga demisia lui Daum! De la Popescu, la Mutu si Marica, cu totii ii cer neamtului sa plece. Si nu singur, ci impreuna cu Burleanu! Marica e propus la Federatie!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

De cand e selectionerul Romaniei, Daum a batut doar Armenia. Burleanu vrea sa-i prelungeasca contractul, chiar daca nu califica nationala la Mondial.

"Nu stiu de ce ar mai continua. Am inteles ca se doreste o prelungire a contractului. Eu nu m-as pripi...", spune Marica.

"Schimbarea lui Burleanu? De obicei, se spune ca pestele de la cap...da? Este o problema", mai spune fostul international.

Si fostul coleg al lui Marica, Mutu, vrea un selectioner nou.

"E nevoie de un roman, care sa stie ce inseamna Romania", spune Mutu.

"Avem antrenori romani care pot sa-i ia locul in orice moment", mai zice Ciprian Marica.

"Publicul ma sustine", se apara Daum. Dupa egalul cu Danemarca, acesta a spus despre Keseru ca e golgheter la bulgari, nu intr-un mare campionat.

"Este pentru prima data cand Daum da in jucatori si arata ca nu are incredere in fotbalistii pe care ii selectioneaza", spune si Florin Prunea.

Duckadam il propune pe Marica in locul lui Burleanu la Federatie.

"Ar fi un candidat credibil, cu sanse la sefia FRF", spune Duckadam.

Si Marica si-ar dori postul: "Imi doresc sa pot intoarce fotbalului romanesc ceva din experienta si din tot ceea ce am acumulat eu".