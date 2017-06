Cine arbitreaza Polonia - Romania, meciul care ne decide soarta in campania pentru Mondial

Polonia - Romania se joaca sambata, de la 21:45.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Partida programata sambata, la Varsovia, va fi arbitrata de Ruddy Buquet, 40 de ani, purtator al ecusonului FIFA din 2011.

Centralul francez va fi ajutat la cele doua linii de Frédéric Cano si Guillaume Debart, precum si de al patrulea oficial Nicolas Rainville.

In actualul sezon, Buquet a arbitrat doua jocuri din grupele Ligii Campionilor si un meci din optimile de finala ale Europa League. De asemenea, mai are doua partide in preliminariile CM 2018, Finlanda - Croatia 0-1 si Anglia - Lituania 2-0.

Partida Polonia - Romania, din preliminariile Campionatului Mondial 2018 - Rusia, se joaca pe 10 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul Narodowy din Varsovia.

